Terlikowski: Judasz był Żydem, ale...

Dowodzącym, że przecież Judasz był Żydem spieszę donieść, że historycznie to ogromna większość osób w historii Męki była Żydami.

Jeśli zaś chodzi o winnych Ukrzyżowania, to tak się składa, że władnym wydać wyrok Ukrzyżowania był jedyny nie-Żyd w tym towarzystwie, czyli Rzymianin Poncjusz Piłat. Wyrok został zaś wykonany przez rzymskich żołnierzy. Owszem Sanhedryn uznał Jeszuę winnym bluźnierstwa, ale nie on wydał wyrok, bo zrobić tego nie mógł. I wreszcie kwestia odpowiedzialności.

„Chrześcijanie grzesznicy są bardziej winni śmierci Chrystusa w porównaniu z niektórymi Żydami, którzy w niej mieli udział: ci ostatni istotnie nie wiedzieli, co czynią, podczas gdy my wiemy to aż nadto dobrze” - wskazuje Katechizm Kościoła Soboru Trydenckiego.