Terlecki do posła Nowoczesnej: Pajacować może pan gdzie indziej

Poseł Nowoczesnej, Jerzy Meysztowicz zdecydował się na "milczący protest". Była to reakcja na decyzję o 30 sekundach na zadanie pytania. Polityk zgłosił się, a następnie przez kilkanaście sekkund milczał na mównicy.

"Wolę milczeć, niż uczestniczyć w takich głupotach"- stwierdził w pewnym momencie. Co odpowiedział mu na to wicemarszałek Ryszard Terlecki, który zarządził, że posłowie chcący zadać pytanie będą mieli na to 30 sekund?