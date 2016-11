Ryszard Terlecki dla Frondy: Odbudowa autorytetu TK potrwa długie lata

reklama

Tomasz Wandas, Fronda.pl: Co dziś wiemy o tym co dzieje się wokół Trybunału Konstytucyjnego? W jakim miejscu jesteśmy? Czy pozostaje nam tylko odliczanie do grudnia?

Prof. Ryszard Terlecki, wicemarszałek, szef klubu parlamentarnego PiS: W tej chwili ciężko powiedzieć, gdyż to, co dzisiaj zaszło, wybiło nie jednego z rytmu. W chwili obecnej nie wiadomo o co chodzi sędziemu Rzeplińskiemu. Trybunał zebrał się w składzie nie zgodnym z przepisami...

Co na to Prawo i Sprawiedliwość?

To nie pierwszy raz, gdy część Trybunału, nie stosuje się do obowiązującego prawa. Opinię Prawa i Sprawiedliwości w przypadku nie stosowania się do prawa pan zna.

Prezes Rzepliński powiedział, że najważniejsze jest dla niego zachowywanie prawa. To samo mówi PiS a jednak wasze zdania są rożne, to kto w końcu zachowuje to prawo? I w jaki sposób można zweryfikować kto mówi prawdę?

Jeśli mnie pan pyta kto ma rację – to oczywiście odpowiem panu, że my ją mamy. Jeśli natomiast chce pan przekonać się o tym bardziej fachowo to myślę, że powinien pan zapytać fachowców. Prawdą jest to, że zdania wśród nich są różne.

Fachowcy stojący po stronie PiS - co mówią?

Mówią jednoznacznie, że Trybunał łamie Konstytucję.

Czy sędziwe TK są w tej sprawie równie podzieleni jak politycy?

Część sędziów – mam na myśli Rzeplińskiego i jego grupę – przyjęła rolę polityków. Tak działają...

Jakie będzie miało to skutki dla Polski?

Konsekwencję tego jest fakt, że Trybunał przestał być traktowany poważnie. Niestety, ale przez to działanie, doszło do kompromitacji tej instytucji, co oczywiście dla państwa nie jest korzystne.

W jakiej perspektywie czasowej możemy mieć nadzieję na to, że uda się nam na nowo odbudować autorytet Trybunału?

Po tym co się stało? Odbudowa i przywrócenie autorytetu Trybunału, potrwają długie lata.

Od czego zatem zacząć?

Trybunał powinien zacząć pracować, a nie wyłącznie zajmować się sobą i polityką.

Jakie wnioski powinniśmy wyciągnąć z tego zamieszania wokół TK?

Że generalna reforma wokół sądownictwa jest niezwłocznie potrzebna.

Bardzo dziękuję za rozmowę.

8.11.2016, 8:30