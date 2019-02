'Teraz Nowoczesna?' Jeszcze nie teraz... Lubnauer mówi Petru 'nie'

Koło poselskie Teraz! przyjęło uchwałę, w której deklarują wolę współpracy z Nowoczesną, rekomendując utworzenie wspólnego klubu poselskiego "Teraz Nowoczesna". Dzisiejsza wypowiedź liderki Nowoczesnej, Katarzyny Lubnauer pokazuje, że Petru może "Teraz!" zapomnieć o federacyjnym klubie...

"Jesteśmy przywiązani do nazwy, do naszych wartości i nie widzimy powodu, by obecnie tworzyć klub federacyjny z Teraz!"-oceniła w rozmowie z PAP Katarzyna Lubnauer.

"Członkowie Koła Poselskiego Teraz! wyrażają wolę współpracy z Klubem Poselskim Nowoczesna i rekomendują utworzenie federacyjnego Klubu Poselskiego Teraz Nowoczesna. Do rozmów o połączeniu obu sił w parlamencie upoważniamy posłankę Joannę Scheuring-Wielgus. Oczekujemy podobnego gestu ze strony Klubu Poselskiego Nowoczesna"- czytamy w uchwale opublikowanej przez Petru na Twitterze. Polityk przekonuje, że "głos zdrowego rozsądku i sprzeciwu wobec populizmu musi wybrzmieć mocno i jednoznacznie" i dlatego liczy na pozytywną odpowiedź Nowoczesnej.

Lubnauer zapewniła tymczasem, że "każdy, kto chce powrócić do klubu Nowoczesnej, to - jeżeli wszyscy członkowie klubu się na to zgodzą - może to zrobić". Inaczej jednak przedstawia się sprawa "kluvu federacyjnego"

"Natomiast my jesteśmy przywiązani do nazwy, jesteśmy przywiązani do naszych zasad i wartości i nie widzimy powodu, żeby obecnie tworzyć klub federacyjny z Teraz!, którego członkowie świadomie i z własnej woli wyszli z Nowoczesnej, mocno ją krytykując. Tego wyborcy mogliby nie zrozumieć"- podkreśliła liderka Nowoczesnej, przekonując, że koło poselskie Ryszarda Petru może oczywiście dołączyć do Koalicji Europejskiej.

"Możemy też wspierać się wzajemnie w podpisach przy projektach ustaw. Bo to jest czas współpracy na opozycji"- powiedziała rozmówczyni PAP.

yenn/PAP, Fronda.pl