Teorie spiskowe czy agentura wpływu? Jurasz odpowiada

reklama

Fot. Youtube reklama

Czy Stany Zjednoczone zniosą wizy dla Polaków? Kto wygra najbliższe wybory w USA i jakie ma to znaczenie dla Polski? Jak działa agentura wpływu? Czy wykorzystuje również organizacje religijne?



Gościem Tematu Dnia był Witold Jurasz, dziennikarz Polsat News 2, były dyplomata, który w rozmowie z Piotrem Otrębskim zastanawiał się nad tym, kto byłby lepszym kandydatem w wyścigu o Biały Dom.



- Pytanie czy Trump jest Republikaninem w tym tradycyjnym sensie. (…) Cóż takiego jest w Donaldzie Trumpie, że odróżnia go od Clinton? Jeżeli ktoś uważa, że gender jest istotniejszy od rosyjskich manewrów wokół Polski, od wojny, która się toczy, to powiedziałbym, że ten ktoś ma jakiś rodzaj nerwicy seksualnej – powiedział Witold Jurasz



Zdaniem Jurasza, „Władimira Putina należy traktować poważnie”



Dziennikarz odniósł się także do raportu Parlamentu Europejskiego dotyczącego działań Rosji i do słów europosłanki Anny Fotygi, która stwierdziła, że „Moskwa oddziałuje poprzez instytucje pozarządowe, niektóre partie polityczne, poprzez bezpośrednie finansowanie, a nawet organizacje o charakterze religijnym”



- Tajemnicą poliszynela jest to, że SWR oraz GRU od lat zarzucały wędkę raczej na prawicy niż na lewicy - podkreślił gość Tematu Dnia



- Dopóki plotki nie są zamienione w twarde fakty, to należy stawiać znaki zapytania – podsumował Witold Jurasz

dam/salve TV

19.10.2016, 20:55