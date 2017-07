Teoria ewolucji a grzech pierworodny

Na straży ateistycznej teorii ewolucji, w dużej mierze stoi współczesna nauka, co mówiąc innymi słowy oznacza: ZAKAZ WSTĘPU! - pisze Mariusz Januszewski.

Dzisiaj bardzo ciężko o oryginalne myślenie. Nie chodzi o wyszukiwanie ,,na siłę’’ jakiś dziwactw, lecz o samodzielnych mędrców, którzy nie baliby się kwestionować obecnego status quo. Nie idzie też o walkę z tradycją – nikt nie jest samotną wyspą, dlatego należy korzystać z doświadczenia i dorobku innych. Targetem powinna być prawda i rozeznawanie rzeczywistości. Zdrowo jest też nie uważać, że już się wie. Czasami nad ludzkością - niczym ciemne chmury - ciążą pewne idee, które dominują nad wszystkimi pozostałymi. Jakakolwiek refleksja, która godziłaby w ich podstawy wydaje się niemożliwa. Tak było chociażby z komunizmem i nazizmem, które niczym skażone wody zalewały Europę i świat infekując je – wszystko pod płaszczykiem nauki! Warto pytać, co dzisiaj zniewala umysły ludzi na masową skalę? Według mnie taką dominującą ideą, która w ogromnym stopniu przemeblowuje myślenie współczesnych o rzeczywistości – jest ateistyczna wersja teorii ewolucji. Chyba każdy łapie się na tym, że nie raz myśli o świecie przez pryzmat tego, co ona mówi. Jej podstawa opiera się na dwóch założeniach: po pierwsze – świat, w którym żyjemy powstał w wyniku działania ślepych sił kosmicznych i biologicznych, po drugie – wszystko, co nas otacza ma naturę materialną. Na straży ateistycznej teorii ewolucji, w dużej mierze stoi współczesna nauka, co mówiąc innymi słowy oznacza: ZAKAZ WSTĘPU! Ktokolwiek zachciałby krytycznie reflektować nad zasadnością owej teorii, narazi się na uśmiechy politowania, kończąc w szufladce pod nazwą KREACJONISTA, czytaj ignorant.

Na stronach internetowych toczy się nieustanna wojna na argumenty pomiędzy zwolennikami i przeciwnikami teorii ewolucji. Wywody jednych i drugich zataczają tak ogromne kręgi, że bardzo ciężko wyrobić sobie jakieś zdanie – rzeczywista wiedza miesza się z myśleniem życzeniowym. Działają potężne emocje. Dzieje się tak, gdyż w rzeczywistości nie chodzi o same fakty naukowe – te po prostu są, lecz o ich interpretacje światopoglądowe. W gruncie rzeczy idzie o to, czy Bóg istnieje czy nie. Teoria ewolucji nie potrzebuje Boga – tak przynajmniej twierdzą ateistyczni darwiniści a hipoteza Boga, jest po prostu zbędna. Świat należy wyjaśniać kierując się zasadą ,,jakby Boga nie było’’ czyli poprzez tzw. materializm metodologiczny. Niespostrzeżenie jednak, metodologia przekształca się w nieuprawniony sposób w swoją mocniejszą formę – w materializm ontologiczny. Nieuprawniony, gdyż aby uznać, że wszystko, co nas otacza jest materią, musi nastąpić akt wiary. Niestety nad wyraz często taka wiara uzurpuje sobie miano wiedzy. Darwiniści – a(teiści) zatem wierzą, że cały znany i nieznany nam wszechświat ma naturę materialną (pomijając już problematyczność tego czym sama materia jest, wskazując choćby na tajemniczą ciemną materię tworzącą w ogromnej mierze wszystko, co nas otacza) oraz, że nie ma Boga. Człowiek natomiast – według nich - jest niczym więcej jak tylko zlepkiem kwasów i protein, produktem naturalnych procesów ewolucyjnych – przypadkiem, który równie dobrze mógł się nie wydarzyć. Dodają także, iż wyjaśnienia Początku jakie ma do zaproponowania umysł niezainfekowany Bogiem, są znacznie bardziej wyrafinowane i ciekawe. To oczywiście w ogromnym skrócie myślenie zdominowane przez ateistyczną interpretację teorii ewolucji.

Czy osoby wierzące w Boga mają problem z teorią ewolucji? Przyglądając się ogromnym emocjom podczas różnego rodzaju debat oraz niekończącej się ilości sporów, jakie nieustannie możemy spotkać na forach internetowych, należy chyba dać odpowiedź twierdzącą. Sam jednak spór – wbrew pozorom - nie odbywa się wcale na polu nauki. Prawdy i fakty naukowe to jedno, natomiast ich interpretacja to już coś zupełnie innego. Bardzo silne emocje w gorącej dyskusji wskazują, iż chodzi o sprawy znacznie głębsze i osobiste, gdzie w posadach trzęsie się ludzkie rozumienie rzeczywistości. Człowiek boi się stracić grunt pod nogami, dlatego nawet fałszywy, ale własny światopogląd, jest lepszy niż żaden. Zrozumienie, że ludzie mogą tworzyć różne, często sprzeczne ze sobą wyjaśnienia faktów naukowych, mogłoby pomóc nabrać zdrowego dystansu do owych interpretacji. Tym bardziej, że nie ma prostego przejścia od faktu do modelu rzeczywistości. Światopogląd naukowy po prostu nie istnieje. Dlatego w przeważającej mierze, ci którzy podają się dzisiaj za naukowców, biorąc udział w medialnych debatach, są jedynie zwykłymi ideologami. Dokonując poważnych uproszczeń, ubranych w płaszczyk naukowego wyrafinowania, wzorów matematycznych, uzurpują sobie prawo do posiadania klucza poznania rzeczywistości – to pycha, której się wydaje, że już wie tak wiele. Tymczasem o wiele więcej nie wiemy! Kolejne odkrycia naukowe mnożą następne i trudniejsze pytania, nowe problemy. Zagadka pochodzenia wszechświata, życia czy człowieka nie jest rozwiązana. Dlatego nie dawajmy sobie wmawiać, co powinniśmy myśleć o fundamentach rzeczywistości. Wracając do teorii ewolucji, trzeba przyznać, że jest ona bardzo ciekawa. Nie sposób się nie zgodzić, że dobór naturalny istnieje, wpływając na przemianę i jakąś ewolucję istot żywych, jednak przesądzanie na podstawie tego, w jaki sposób powstał wszechświat, jest już przekroczeniem uprawnień. To po prostu nieuczciwe. W oparciu o powyższe, zastanawia fakt, dlaczego tak wielu wierzących ma problem z teorią ewolucji? Raczej należałoby się tutaj doszukiwać problemu z ich własną wiarą.