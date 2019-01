Teolog od Nostra aetate: Jestem homoseksualistą

www 25.1.19 10:29

Trudno zrozumieć wyznanie "jestem heteroseksualistą", podobnie jak nie wiadomo co oznaczałoby "jestem heteroseksualistą". Preferencje seksualne nie przekładają się przecież na "bycie" jako takie.

Najczęściej w jezyku potocznym "bycie homoseksualistą" oznacza podejmowanie homoseksualnych aktywności seksualnych. W wypadku osoby teologa onacza to złamanie ślubów kapłastwa, późniejszy związek z kobietą łamiący pierwotne śluby i dotatkowo aktywności homoseksualne łamiący śluby kapłaństwa będące dotatkowo aktami niewierności w związku z kobietą.



Jeśli w tym momencie następuje tzw "comming out", oznacza on jedynie stwierdzenie stanu swojego grzesznego życia, bez wyrażenia chęci jego zmian. Jest to zatem trwanie w stanie zakłamania, stoi bowiem w sprzeciwie do pierwotnego ślubowania kapłańskiego. Oczyszczeniem tej sytuacji grzesznego zagubienia może być powrót do konsekwentnego kontynuowania podjętych ślubów i jedynie w tym przypadku można by mówić o powrocie do prawdy.

Nie należy dać się zwieść ciągłemu zagłębianiu się w grzech, nazywanemu podstępnie "prawdą". Prawdą jest jedynie odpowiedzialne kontynuowanie raz powziętych ślubów.