Ten wpis mówi wszystko o Lechu Wałęsie. Jednak pożegnał premiera Olszewskiego. W swoim stylu

Franek 16.2.19 21:05

Lech Wałęsa mówi tak.

To są stare teksty wydane w tamtym czasie .Dziś chcą popisać się tymi kłamstwami kolejny raz



Nocna Zmiana . to fałsz , urojenia Kurskiego i popaprańców



Premier Olszewski chciał pozostać przy korycie nie mając szans więc uruchomił teczki po to ,byśmy się tak podzielili , by zniszczyć mądrą lustrację ,by nie można powołać długo żadnego rządu ,to prowokator nieodpowiedzialny , tym ruchem zniszczył wszystkie struktury Państwa , nie mając i nie proponując niczego na następny dzień , miał szczęście ,że byłem ja i zapanowałem nad kretynami nieodpowiedzialnymi ,pchającymi za wszelką cenę do wojny domowej ,było bardzo blisko .



Taka jest prawda o tych szaleńcach



Nagranie powstało na moje polecenie ,zdobyte od kamerzystów i przerobione , pod popaprańców urojenia , z lekceważone jako śmieszne , chodzi do dziś w tej kłamliwej , bzdurnej koncepcji , prędzej czy później prawda się obroni . L.Wałęsa



Obalenie Rządu Olszewskiego --To był najbardziej nieudany rząd w historii najnowszej



.Właściwie nigdy nie był z kompletowany zawsze brakowało kilku ministrów , byli w zamian kierownicy .



Robił wszystko ,ale to co było mniej potrzebne na ten czas ..Same konflikty i złe decyzje .



To doprowadziło do zebrania podpisów przez posłów w celu odwołania tego rządu .



Zbieranie podpisów trochę trwało , bo się nie spieszono , to doszło do uszu Olszewskiego i Macierewicza .



Postanowili ratować się poprzez skłócenie sceny politycznej rzucając nie przygotowaną lustracje .



Skłócenie by nie mógłby długo powstać nowy rząd a Oni by sobie rządzili .



Gdzie tu interes Polski .Paraliż kraju kompletny .



Wszystkie ogniwa władzy sparaliżowane .Nic nie przygotowane .



Tylko w tej sytuacji musiałby być w prowadzony stan wojenny , ale kto i jak miał go wykonać .



Ta sytuacja kwalifikowała się pod trybunał .Zapanowałem nad szaleńcami i ich nieodpowiedzialnymi pomysłami udało się mieliśmy szczęście .



Kiedyś historia w wolniejszy czasie to udowodni .



Nie było ordynacji wyborczej , nie było ustalonych terminów ,a kto i kiedy miął to zrobić kto podpisać przy paraliżu teczkowym wszystkich struktur Państwa .Pełna anarchia .