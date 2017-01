Ten rok to duże zmiany dla emerytów i rencistów. Na plus!

reklama

Fot. Pixabay reklama

Ten rok przyniesie zmiany w sposobie waloryzacji rent i emerytur. Świadczenia dla emerytów i rencistów mają wzrosnąć o 0,73 procent , ale nie mniej niż o 10 złotych. Minimalną gwarantowaną podwyżką dziesięciu złotych zostaną objęte osoby, których świadczenie nie przewyższa kwoty 1369 złotych i 86 groszy.

Ważne zmiany czekają też tych emerytów i rencistów, którzy pobierają najniższe świadczenia - podkreśliła minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Elżbieta Rafalska.

Najniższa emerytura, która w ubiegłym roku wynosiła 882 złote i 56 groszy, zostanie podniesiona od 1 marca do tysiąca złotych. Podwyższona zostanie też renta socjalna z 741 złotych do 840 złotych i renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy - z 676 złotych do 750 złotych.

Minister Elżbieta Rafalska przypomniała też o przywróceniu wieku emerytalnego. Od 1 października tego roku kobiety będą mogły przejść na emeryturę w wieku 60 lat a mężczyźni w wieku 65 lat. Będzie to prawo a nie obowiązek - zaznaczyła minister Rafalska.

dam/IAR

2.01.2017, 13:20