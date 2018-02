Ten przepis na pączki siostry Anastazji musisz poznać!

Siostry Anastazji przepis na pączki

2 kg mąki pszennej

20 dag drożdży

1 1/2 kostki margaryny

30-40 dag cukru kryształu

1 łyżka soli

15 żółtek

1/2 l mleka

1/2 szklanki spirytusu

tłuszcz do smażenia

cukier puder do posypywania

marmolada (dżem lub konfitura) najlepiej z dodatkiem róży

Wyrabiać ręką, dodając mleko w miarę potrzeby. Dalej, nie przerywając wyrabiania, dodać roztopiony tłuszcza i spirytus.

Wyrabianie należy zakończyć, gdy ciasto jest gładkie, lśniące i odchodzi od ręki i naczynia.

Ciasto należy następnie pozostawić przykryte w ciepłym miejscu, by wyrosło. Gdy to nastąpi, ciasto trzeba rozwałkować na grubość ok pół centymetra.

Foremką lub szklanką trzeba następnie wykrawać krążki o średnicy ok 5 cm. Na środek każdego krążka nakładamy nadzienie (marmoladę, dżem lub konfiturę), przykrywamy drugim krążkiem i dokładnie zlepiamy brzegi.

Gotowego pączka układamy na posypanej mąką stolnicy w odpowiednich odstępach. Przykrywamy czystą ściereczką i pozostawiamy do ponownego wyrośnięcia.

Wyrośnięte pączki wrzucamy na rozgrzany tłuszcz wierzchnią stroną i smażymy powoli pod przykryciem, aby ciasto równomiernie wyrosło. Po przewróceniu na drugą stronę należy pączki smażyć bardzo wolno i bez przykrycia.

Usmażone pączki wyjmujemy z tłuszczu, i przestudzone posypujemy cukrem pudrem.

Ważne, by składniki ciasta drożdżowego, z którego przygotowuje się pączki, miały odpowiednia temperaturę (ok 20 stopni), nawet jaja należy roztrzepać na parze. W pomieszczeniu również powinno być ciepło i bez przeciągów.

Chrust czyli inaczej faworki

6 żółtek

40 dag maki pszennej

12 łyżek gęstej, kwaśnej śmietany

2 płaskie łyżeczki proszku do pieczenia

2 łyżki spirytusu

odrobina soli

tłuszcz do smażenia

cukier puder do posypania

Ciasto należy wałkować partiami i jak najmniej podsypywać mąką – tak by nie wysychało. Później radełkiem wycinamy pasy długości ok. 15 cm i szerokości 3-4 cm.

Każdy pasek kroimy wzdłuż i przez powstały otwór przewijamy ciasto. Tak gotowe faworki smażymy na tłuszczu na złoty kolor z obu stron (do tłuszczu można dodać odrobinę spirytusu). Po usmażeniu wyjmujemy na bibułę lub serwetkę, aby ociekły. Gotowe obsypujemy cukrem pudrem.

s. Anastazja - "Przepisy siostry Anastazji. 100 nowych ciast"