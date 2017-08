Ten jeden grzech jest NIEWYBACZALNY? Dlaczego?

Siostry ze Zgromadzenia Matki Bożej Miłosierdzia postanowiły odpowiadać na nadsyłane pytania dotyczące miłosierdzia i nie tylko. Nagrywają filmy, które umieszczają na YouTube (Faustyna2016). To projekt, który podjęły Siostry ZMBM na niezwykły czas Jubileuszu Miłosierdzia.

Pytania możecie nadsyłać na maila: [email protected]

Grzech przeciwko Duchowi Świętemu to nie jest jakiś konkretny uczynek, jakiś jeden grzech. To jest postawa...

Drugi film odpowiada na pytanie: co to jest grzech przeciwko Duchowi Świętemu? Odpowiada s. Emanuela Gemza ZMBM. Czym jest świadome trwanie w grzechu? Jakie znaczenie ma nastawienie człowieka? Co można zrobić, aby nie mieć zatwardziałego serca?

- Grzech przeciwko Duchowi Świętemu jest nieodpuszczalny nie dlatego, że Pan Bóg nie chce go odpuścić. Nie ma takiej opcji. Jezus przyszedł właśnie do tych, którzy są daleko od Boga. Przyszedł ocalić tych, którzy zginęli i zapłacił najwyższą cenę - oddał swoje życie za każdego z nas. Umarł za nasze grzechy, a więc to nie jest tak, że Pan Bóg nie chce odpuścić jakiegoś grzechu, tylko to człowiek nie jest w stanie przyjąć Bożego miłosierdzia. Zamyka się na Boże przebaczenie - po prostu go nie chce... - mówi s. Emanuela. Posłuchajcie:

dam/opoka.org.pl,YouTube,Fronda.pl