Ten film warto wesprzeć. ,,Ksiądz też człowiek''

Ks. Piotr: Z jednej strony lepiej, a z drugiej nie. Tłumaczymy to właśnie w filmie "Ksiądz też Człowiek". To prawda, że księża są uformowani i ukształtowani w tym kierunku, by stawiali duchowość ponad nieuporządkowane pragnienia. Życie nie jest jednak idealne. Nie z powodu złej woli (miejmy nadzieję), ale z powodu tego, że jesteśmy słabymi grzesznikami oraz jesteśmy stawiani przed bardzo trudnymi wyborami oraz pracujemy na pierwszym froncie duchowych bitew ludzi.