Film o wiele mówiącym tytule "Beautiful European Culture - Be proud of being white" wywołał wiele kontrowersji, a niektórzy oskarżają jego autorów o... rasizm.

Film dostępny w serwisie Youtube pokazuje różne aspekty kultury. Towarzyszy mu hasło "Bądź dumny z bycia białym". Czy to już rasizm? Każdy może ocenić sam. Faktem jest, że środowiska lewicowe na widok tego materiału dostają białej gorączki!

emde/Youtube

25.03.2017, 13:44