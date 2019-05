Ten FESTIWAL POGARDY nie ma końca!!! Bohater spotu Scheuring-Wielgus: Janusze i Grażyny wybrały chamice z PiS

Od wygranej Zjednoczonej Prawicy w wyborach do Sejmu w 2015 r. minęły prawie cztery lata. Mogłoby się wydawać, że argumenty o "wieśniakach", "patologii" z dwiema lewymi rękami do pracy, pobierającej i przepijającej 500 Plus, "niewykształconym ciemnogrodzie" już się wyczerpały.