Teluk: Sensacja: KOD pomoże demokratom w USA!

Liderzy KODu już w samolocie American Airlines! Do Waszyngtonu lecą Mateusz Kijowski, sędzia Rzepliński, Barbara Nowacka i Ryszard Petru. - Zaczyna się to samo co u nas - komentują.

Te niesamowite informacje zostały przechwycone przez dział telepatyczny Fronda.pl. Co będą robić kodziarze w USA? To akurat jest bardzo łatwe do przewidzenia.

Jeszcze tej nocy rozstawią namiotowe miasteczko ciągnące się od Kapitolu po Biały Dom. O 12.00 w środę będzie przemawiał Ryszard Petru z Hilary Clinton. Potem wszyscy spotkają się z sędziami Trybunału Konstytucyjnego oraz Sądu Najwyższego. Tematem spotkania będzie: jak nie dopuścić do upadku demokracji w Ameryce.

O godz. 15.00 rozpocznie się czarny marsz wspierany przez Planet Parenthood i duże firmy farmaceutyczne. Hasło imprezy: „Matko, ty też możesz urodzić Donalda”. - Grozi na putinizacja USA - uważa anonimowy pułkownik, który ma za sobą 25 lat służby w PRL-u. - Też idę na marsz - dodaje.

W ramach projektu „Solidarni z Ameryką” wieczorem zagrają polskie gwiazdy muzyki pop wraz z celebrytami wspierającymi w kampanii Hilary Clinton. Lech Wałęsa, Daniel Olbrychski oraz Barack Obama wspólnie będą czytali amerykańską konstytucję.



Odbędzie się też kilka imprez integracyjnych. Jedna dla organizacji pozarządowych. Sponsoruje George Soros. Kolejna natomiast dla włodarzy miast, której honorowym gościem jest Hanna Gronkiewicz-Waltz. Temat konferencji: efektywność zwrotów roszczeniowych.

Po wizycie w Stanach Zjednoczonych polska delegacja uda się natychmiast do Brukseli, aby na nieformalnym spotkaniu w Komisji Europejskiej ustalić co dalej.



Dział telepatyczny Fronda.pl

9.11.2016, 17:30