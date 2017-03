Teluk: Partia Wildersa czarnym koniem wyborów?

reklama

fot. Metropolico.org, lic. CC BY-SA 2.0 via Flickr, zdj. edyt. reklama

Nikt nie daje szans Partii Wolności, ale sondaże jedno, a wyborcy drugie. Partia Wildersa może okazać się czarnym koniem wyborów w Holandii i wzmocnić europejskie skrzydło eurosceptyków.

Czy Geert Wilders będzie przyszłym partnerem Wielkiej Brytanii oraz Marine Le Pen w demontażu Unii Europejskiej? To bardzo prawdopodobne, mimo, że media głównego nurtu nie dają mu szans na wygranie wyborów i utworzenie rządzącej koalicji w tym kraju.

Wilders zbudował swój sukces na antyimigranckiej retoryce. W ostatnich dniach pomógł mu konflikt z Turcją. Wszystko wskazuje więc na to, że może wygrać i starać się wyprowadzić Holandię z UE, choć zapewne nie stanie się tak od razu po tegorocznych wyborach.

Sukces Wildersa może mieć wpływ na politykę we Francji, Austrii oraz w Niemczech. Gdy Partia Wolności wygra, da to nowy impuls Frontowi Narodowemu oraz Alternatywie dla Niemiec. Czy będą z nim współpracowali Kaczyński, Orban czy Trump, to już zupełnie inna sprawa.

W dzisiejszych wyborach będzie głosowało ok. 13 mln osób. Do wyścigu ustawiło się 28 partii politycznych. Do wzięcia jest 150 mandatów. Kilkadziesiąt przypadnie Partii Wolności. Rozstrzygnięcie poznamy wkrótce.

Tomasz Teluk

15.03.2017, 13:00