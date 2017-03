Teluk: Koduj24.pl, czyli KOD nienawiści

reklama

Portal Koduj24.pl, firmowany przez byłą szefową radiowej Trójki Magdalenę Jethon, to wulgarna platforma nienawiści wobec inaczej myślących.

Dziś na głównej stronie: „Sekta w polskim Kościele”, a tam, że PiS kłamie, oszukuje i korumpuje.

Magda Jethon przepytuje satanistę Macieja Maleńczuka - głównego barda Kodziarzy z Krakowa. „Ja całkiem szczerze mogę powiedzieć, że nienawidzę PiS-u. Nienawidzę tych ludzi. Ja na nich k**wa patrzeć nie mogę. Dosłownie cierpię, oglądając TVN 24. Robi mi się niedobrze, kiedy patrzę na ich paskudne gęby i słyszę ich opowieści o tym, że będziemy teraz lepsi moralnie” - mówi Maleńczuk.

Jethon to się bardzo podoba więc pyta, co wyczytuje z twarzy Antoniego Macierewicza. Maleńczuk brnie dalej: „Wydaje mi się, że on jest całkowicie niezrównoważony psychicznie. Nie chciałbym być jego żoną czy dzieckiem i wolę sobie nie wyobrażać, co tam się musi dziać u niego na chacie”.

To tylko jeden z przykładów niespotykanego chamstwa promowanego przez tych, którzy uważają się za inteligentów.

Co jeszcze na stronie medialnej odnogi KOD-u? Relacje z Manify. „Zajmijcie się ciałem Chrystusa” - bluźnią. Gej Biedroń będzie sadził drzewa. Niemcy krytykują kandydaturę Saryusza-Wolskiego. List do Kaczyńskiego: „Pamiętam z przedszkola, że kiedy nie można było spuścić manta silniejszemu koledze, to zawsze można było go opluć” - pisze autor.

W dziale kultury można znaleźć błyskotliwą recenzję „Milczenia” Scorsese.”Chrześcijańscy misjonarze są cacy, a okrutni Japończycy be” - zrozumiał recenzent. „Milczenie” to dla mnie autentyczny i ogromny zawód. Słaby film zdarzyć się może najlepszym. Ktoś taki jak Scorsese nie może jednak iść na skróty i operować banałem” - dodaje.

Elity III RP najwyraźniej uznały, że obecnie można zarobić na nienawiści wobec PiSu oraz chrześcijaństwa. Na to zawsze ktoś wyłoży pieniądze, bo przecież trochę odłożyli budżetowych pieniędzy za poprzednie lata.

Wśród mediów opozycyjnych zaczęto jednak konkurować radykalizmem. Koduj24.pl w środkach nie przebiera. Przykro patrzeć jak spadają maski i jak kulturalni ludzie pokazują co rzeczywiście kryje się pod spodem.

Tomasz Teluk

6.03.2017, 11:30