Teluk: Jezus żyje... w Polsce

fot. Levelheaded333, lic. cc by-sa 4.0 via Wikipedia

Dzięki zakonom w naszym kraju kwitnie życie duchowe. Episkopat podał dane dotyczące zgromadzeń zakonnych nad Wisłą.

W Polsce funkcjonuje 180 zakonów, do których przynależy 32 tys. zakonników i zakonnic. Należą do ponad 100 zgromadzeń, działajacych w 2230 domach zakonnych we wszystkich diecezjach.

Ponad 2 tys. sióstr pracuje za granicą. Tyle samo w katechezie, o 500 więcej w edukacji, jako nauczycielki i wychowawczynie. Prowadzą szkoły, domy dziecka, bursy, świetlice. 1200 sióstr posługuje w szpitalach. Prowadzą nie tylko domy opieki, ale także schroniska dla bezdomnych, noclegownie. Pomagają chorym, opuszczonym, więźniom.

W 83 zakonach kontemplacyjnych siostry oddają się modlitwie za człowieka i świat. W zakonach klauzurowych przebywały 1303 mniszki, w tym 1159 po ślubach wieczystych, które oddały całe swoje życie Chrystusowi.

W zakonach męskich żyje ponad 12 tys. zakonników. Prowadzą 700 parafii, 155 sanktuariów, 139 domów rekolekcyjnych. Posługują wspólnotom, wśród których najliczniejsze są grupy oazowe (381), wspólnoty neokatechumenalne (295) i charyzmatyczne (194).

Prowadzą 6 szkół wyższych. Ponad 800 zakonników pracuje jako wykładowcy. Posiadają 6 szpitali, 13 hospicjów, 27 domów opieki społecznej. Prowadzą także liczne terapie, poradnie, pracują z uzależnionymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi.

W ten sposób realizują dzieła miłosierdzia, do których są posłani. Dzięki nim, dostrzeganiu Chrystusa w drugim człowieku, wiara jest żywa. Zwłaszcza wówczas, gdy przykazanie miłości realizuje się w licznych projektach, w które są zaangażowani.

Tomasz Teluk/Episkopat.pl

27.01.2017, 9:35