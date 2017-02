Telewizyjny wróżbita zatrzymany za pedofilię

reklama

Na wniosek bydgoskiego sądu warszawscy policjanci zatrzymali znanego telewizyjnego wróżbitę podejrzanego o pedofilię. 37-latek z Warszawy może spędzić za kratami nawet 12 lat.

Mężczyzna miał utrzymywać kontakty seksualne z co najmniej pięcioma małoletnimi dziewczętami.

Jeden z pracowników bydgoskiej Pomocy Społecznej ustalił, że dwie małoletnie mieszkanki spotykały się z dużo starszym mężczyzną. Relacje te miały charakter seksualny.

"Podczas pracy operacyjnej udało się ustalić, że pokrzywdzonych dziewczynek było aż pięć. Ze zgromadzonych przez funkcjonariuszy materiałów wynika, iż jedna koleżanka wciągała w proceder kolejną. Wszystkie dobrze się znały. Podejrzany przyjeżdżał do Bydgoszczy z Warszawy. Wówczas dochodziło do tzw. spotkań sponsorowanych"- powiedziała w rozmowie z portalem WawaLove st. asp. Lidia Kowalska z biura prasowego z Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Policjanci z Bydgoszczy ustalili, że jest to znany telewizyjny wróżbita. O pomoc w zatrzymaniu astrologa poprosili kryminalnych z Warszawy. 37-latek został zatrzymany w swoim warszawskim mieszkaniu.

Mężczyzna został przewieziony z Warszawy do policyjnego aresztu w Bydgoszczy. Tam na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego, Sylwestrowi B. przedstawiono w sumie pięć zarzutów dotyczących przestępstw o charakterze seksualnym z udziałem osób małoletnich. Po zapoznaniu się z aktami sprawy bydgoski sąd aresztował wróżbitę na dwa miesiące. Za zarzucane mu przestępstwa, 37-letni mężczyzna może zostać pozbawiony wolności nawet na 12 lat. Zabezpieczono komputery oraz nośniki danych w mieszkaniu mężczyzny.

"Sprzęt ten został przekazany policjantom z wydziału do walki z cyberprzestępczością. Po wstępnym sprawdzeniu okazało się, że na tych urządzeniach znajdują się materiały pornograficzne z udziałem osób małoletnich"- powiedzieli w rozmowie z WawaLove policjanci.

Policjanci apelują do osób, które mogą pomóc w śledztwie, aby zgłaszały się do Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy. Funkcjonariusze gwarantują im anonimowość.

JJ/WawaLove, Fakt.pl, Fronda.pl

18.02.2017, 12:05