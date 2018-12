Telewizja France 3 cenzuruje plakat protestujących

Francuska telewizja France 3 ocenzurowała plakat protestujących przeciwko polityce Macrona. Podczas demonstracji ,,żółtych kamizelek'' jedna z osób trzymała plakat z napisem ,,Macron dégage'', co oznacza ,,Spadaj, Macron''.

W relacji telewizyjnej plakat był jednak wyretuszowany - brakowało słowa ,,dégage''. Szybko pojawiły się oskarżenia pod adresem francuskiej telewizji o stosowanie cenzury. Jej władze tłumaczą jednak, że doszło tylko do błędu.

Rok temu z podobnymi zarzutami borykała się TVP. Wówczas poseł Arkadiusz Myrcha zarzucił telewizji, że pokazała go w kurtce, z której wymazano serduszko WOŚP. Kierownictwo TVP przyznało, że była to pomyłka, bo taką wersję montażową przygotowano w obawie, iż obecność serca byłaby kryptoreklamą organizacji. Ekipa za to odpowiedzialna została upomniana.