Tego się nie spodziewano! Dobrobyt widać nie tylko w PKB

To dobre wiadomości! Spada liczba osób, które decyduje się na odebranie sobie życia z powodów ekonomicznych. W 2018 r. było ich 241, a w 2009 r. w apogeum kryzysu gospodarczego z powodu finansów samobójczą śmierć wybrały 504 osoby. Jak wyjaśniają eksperci, zmniejszenie liczby samobójstw wynika z polepszenia się standardu życia w Polsce.

- Dochody rodzin z roku na rok sukcesywnie rosną. Przeciętne wynagrodzenie w I kw. 2019 r. wyniosło 4950,94 zł brutto. Tym samym rok do roku zwiększyło się o 7,1 proc. Dodatkowo portfele gospodarstw domowych od 2016 r. są wspierane przez rządowy program 500 plus. Do tego bezrobocie w Polsce jest najniższe od września 1990 r. Wówczas wynosiło 5 proc. Dziś 5,4 proc. - czytamy