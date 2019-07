Tego płynu już nie kupujemy!!! Wspiera LGBT

Kolejny wielki koncern stawia na promocję LGBT. Znany również w Polsce płyn do mycia naczyń „Fairy”, będzie się od teraz w Wielkiej Brytanii nazywał „Fair”, na dodatek – na etykiecie dodano tęczową flagę…

Rebranding marki należącej do Procter & Gamble póki co przeprowadzony zostanie tylko w Wielkiej Brytanii. Mając jednak świadomość chociażby tego, co w Polsce promuje sklep IKEA, musimy powiedzieć już teraz: STOP!