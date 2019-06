Tego jeszcze w kinie nie grali! 'Zaufany człowiek PiS' w radzie nadzorczej... Agory

Karusewicz zastąpił dotychczasowego członka rady Andrzeja Dobosza. Była to też jedyna zmiana w składzie rady, która liczy sześciu członków. Do tej pory nowy członek r.n. nie angażował się w politykę na poważnie. W 2002 r. był skarbnikiem zachodniopomorskiego PiS, natomiast przed trzema laty pełnił funkcję pełnomocnika partii w wyborach samorządowych.

Czy oznacza to, że media należące do spółki zmienią teraz swoją "linię"? Cytowany przez "PB" wykładowca akademicki i specjalista w dziedzinie wizerunku publicznego, Wiesław Gałązka wskazuje, że PiS może uzyskać w ten sposób dostęp do większej wiedzy na temat sytuacji w Agorze.