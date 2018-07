Tego jeszcze w kinie nie grali! Tusk poucza Trumpa!

Najpierw, na konferencji po podpisaniu deklaracji o współpracy w dziedzinie bezpieczeństwa między NATO a Unią Europejską, szef Rady Europejskiej zaapelował do prezydenta Stanów Zjednoczonych, aby szanował swoich sojuszników, ponieważ "nie ma ich zbyt wielu". Na Twitterze rozwinął tę jakże błyskotliwą i szalenie licującą ze sprawowaną przez niego funkcją myśl.

"Drogi Donaldzie Trumpie. Dla Stanów Zjednoczonych nie ma i nie będzie lepszego sojusznika niż Unia Europejska"-napisał Tusk.

Były premier RP odniósł się do licznych wypowiedzi Donalda Trumpa o tym, że Europa przeznacza na utrzymanie bezpieczeństwa na świecie zbyt mało środków.

"Przeznaczamy na obronność znacznie więcej środków niż Rosja i tyle samo co Chiny"-napisał na Twitterze przewodniczący Rady Europejskiej. Na końcu dodał uszczypliwie:

"Mam nadzieję, że nie masz wątpliwości, iż jest to inwestycja w nasze bezpieczeństwo, czego nie można z ufnością powiedzieć o rosyjskich i chińskich wydatkach".

Dear @realDonaldTrump. US doesn’t have and won’t have a better ally than EU. We spend on defense much more than Russia and as much as China. I hope you have no doubt this is an investment in our security, which cannot be said with confidence about Russian & Chinese spending :-)

— Donald Tusk (@eucopresident) 10 lipca 2018