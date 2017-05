Tego jedzenia unikaj przed snem, bo nie zaśniesz!

reklama

Czasem dręczy nas bezsenność. Jednym z powodów tej przypadłości może być nieodpowiednia dieta, a dokładnie spożywanie przed snem produktów, których spożywać nie powinniśmy.

Jakie produkty najbardziej przeszkadzają w swobodnym zaśnięciu? Oto kilka z nich.

Bez tłuszczu i przypraw!

Tłuste i pikantne potrawy. Ich należy onikać, gdyż działają stymulująco i dodają organizmowi energii. Tego nie potrzebujemy wieczorem. Należy także unikać czosnku, gdyż może powodować zgagę.

Kawa, czy herbata? Ani to, ani to!

Herbata i kawa to z kolei napoje, których powinniśmy unikać wieczorami. Co do kawy nie mamy żadnych wątpliwości - kofeina przed snem to fatalny pomysł, wiemy to wszyscy. Ale podobny problem dotyczy herbaty - ona z kolei zawiera teinę, która również działa na nas pobudzająco. Co więcej, innym napojem który działa pobudzająco na organizm z powodu zawartego w nim białka, jest mleko. Jego też nie pijmy przed snem.

Kofeinę, a także teobrominę zawiera także czekolada, nie mówiąc o cukrze zawartym w czekoladach, które możemy kupić w sklepie.

Nie, dla alkoholu!

Alkohol kofeiny co prawda nie zawiera, ale spożycie go przed snem skraca fazę snu REM, która jest tą, w której nasz organizm najlepiej wypoczywa.

Warzywa nie na wieczór!

Wiele warzyw i owoców ma jedną niedobrą dla snu właściwość - są moczopędne. Dlatego też w porze wieczornej unikajmy truskawek, selera i pomidorów.

13.05.2017