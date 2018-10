,,Tęczowy Piątek'' - czy w szkołach naruszono prawo? Ordo Iuris sprawdza

Organizowane 26 października w ponad 200 szkołach wydarzenie nazywane ,,Tęczowym Piątkiem” rodzi poważne wątpliwości co do zgodności z prawem jego przebiegu. Zbadania tej kwestii podjął się Instytut Ordo Iuris.

Część szkół, które organizują ,,Tęczowy Piątek” poinformowała o tym wcześniej na portalach internetowych. Do tych placówek Instytut skierował wniosek o dostęp do informacji publicznej pytając czy, i jakie organizacje działają w ostatnim okresie w szkole oraz, czy placówka współpracuje z organizatorem „Tęczowego Piątku” – Kampanią Przeciw Homofobii. Instytut zapytał również jaki jest planowany przebieg piątkowych zajęć, a także, czy zgodę na nie wyrazili rodzice uczniów.

Działania Ordo Iuris mają związek z docierającymi do Instytutu, niepokojącymi informacjami na ten temat. Wynika z nich, że w niektórych szkołach uczniowie, którzy w piątek będą posiadali akcesoria lub elementy odzieży odnoszące się do symboliki używanej przez ruchy LGBT, otrzymają przywileje takie jak np. zwolnienie z kartkówek.

Ordo Iuris zachęca rodziców, którzy nie wyrażają zgody na udział ich dzieci w ,,Tęczowym Piątku” do wypełniania oświadczenia, które mogą skierować do władz szkoły. Do Instytutu wpływają zgłoszenia od rodziców w związku z piątkową akcją aktywistów LGBT.