Tęczowy Niemiec - bohater opozycji, ,,duszpasterz'' homo

Jedną z takich postaci jest Szymon Niemiec bohater skandali z parodiowaniem mszy katolickiej na paradzie gejów i autor autobiografii pod znamiennym tytułem „Tęczowy koliber na tyłku”. Szymon Niemiec przed laty niezwykle mnie rozbawił, kiedy robiąc relacje z protestów przeciwko pochówkowi Jaruzelskiego na Powązkach, zobaczyłem go przebranego za biskupa wśród starych komuchów. Był to niezwykle zabawny widok zważywszy, że w ciągu krótkiego czasu Szymon Niemiec awansował z ''księdza'' na ''biskupa''). Liczę więc, że za jakiś czas Szymon Niemiec koronuje na papieża, a potem może ogłosi wcieleniem istoty boskiej.

Szymona Niemca postanowił rozpropagować kierowany do groteskowej opozycji portal „Oko press” w wywiadzie „»Jako ksiądz jestem antyklerykałem« – mówi Szymon Niemiec. To on odprawił nabożeństwo przed Paradą” przeprowadzonym przez Agatę Szczęśniak (współzałożycielkę i wieloletnią wice naczelną „Krytyki Politycznej”). Dzięki temu Niemiec dołączy do innych autorytetów moralnych groteskowej opozycji (byłego szefa fundacji oskarżającej książczyn o pedofilie oskarżanego przez lewicowe media o wyłudzenia i udawanie ofiary pedofilii. Bezrobotnego informatyka z alimentami, kapelmistrza oskarżanego o handle kobietami do burdeli, czy antyfaszysty kryminalisty).