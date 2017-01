Teczki 'Bolka': Biegli przedstawiają opinię, a PO i Nowoczesna dalej swoje

reklama

Na dzisiejszej konferencji prasowej IPN przekazał opinię biegłych Instytutu Sehna w Krakowie, wedle której jednoznacznie teczka TW „Bolka” dowodzi współpracy Lecha Wałęsy z SB. Na nic jednak wszelkie opinie, bo Platforma Obywatelska, ze Schetyną na czele, wie lepiej.

„Decyzja IPN ws. Lecha Wałęsy to realizacja politycznego zamówienia. To niszczenie polskiej historii,niszczenie autorytetów. Na zlecenie PiS. [...] Jarosław Kaczyński kilka dni temu zostaje Człowiekiem Wolności, a Lech Wałęsa jest wyklinany od czci i pamięci, robi się z niego agenta komunistycznych służb. To jest skala absurdu i nienormalności polityki PiS – mówił na konferencji prasowej Schetyna.” – mówił na konferencji prasowej Schetyna.

Podobne zdanie ma lider Nowoczesnej, Ryszard Petru:

„Większość z nas miała to szczęście, że nie musiała żyć w tamtych czasach i nie musiała zderzać się z ubecją. Trzeba oceniać całość. Najmniej ryzykowali ci, którzy siedzieli w domach, albo spali do południa. Trzeba pamiętać o tym, jakie Lech Wałęsa miał zasługi dla Polski. Pamiętajmy Lecha Wałęsę jako tego, który przeskoczył płot i pomógł nam obalić komunizm”

Opozycja totalna najwidoczniej w dalszym ciągu ma zamiar działać wedle tego schematu – PiS kontra reszta świata. Tym razem „totalnie” nie zgadzają się z opiniami biegłych. Oni po prostu wiedzą lepiej.

