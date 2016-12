Jeszcze zdążysz... Przekąski sylwestrowe

reklama

Bruschetta z czosnkiem, pomidorami i bazylią

2 bagietki

oliwa z oliwek,

bazylia,

pomidory

5-7 ząbków czosnku

ser mozzarella,

sok z cytryny,

sól i pieprz.

Najpierw na oliwie należy podsmażyć czosnek. Do niego dodajemy pomidory oraz bazylię wraz z solą i pieprzem. Gdy odparujemy wodę z pomidorów, na patelni podsmażamy oddzielnie plastry bagietek (grube!). Nacieramy je rozgniecionym czosnkiem, skrapiamy oliwą oraz posypujemy solą. Na tak przygotowane bagietki kładziemy pokrojony w plastry ser mozzarella, na którym kładziemy pomidory, posypując wszystko bazylią (najlepiej świeżo posiekanymi listkami) i skrapiając sokiem z cytryny.

Rolada z ciasta francuskiego

0,5 kg świeżego szpinaku

2 cebule

250 g sera pleśniowego

4 ząbki czosnku

oliwa,

sól i pieprz,

2 x ciasto francuskie (opakowanie)

Cebulę należy posiekać oraz zeszklić na oliwie. Do niej dodaj umyty oraz osuszony szpinak i smaż tak długo, aż zmięknie. Wówczas dodaj ser pleśniowy, uprzednio pokrojony w kostkę oraz czosnek (najlepiej przeciśnij go przez praskę). Wszystko to dopraw solą oraz pieprzem.

Roladę piec należy w piekarniku nagrzanym do 170 stopni przez 20-25 minut. Po upieczeniu pokrój ją w grube plastry i ułóż je na talerzu.

Papryka faszerowana

3 papryki

150g ryżu

1-2 ząbki czosnku

pół cebuli

150 g pieczarek

pół puszki pomidorów

1-2 łyżki oliwy

przyprawy (sól, pieprz, pasta curry, zioła prowansalskie).

Ugotuj ryż. Papryki przekrój na połowy i oczyść. Cebulę pokrój w kostkę i podduś na patelni. Dodaj do niej pieczarki z przyprawami, wszystko duś przez 10 minut. Dodaj pomidory oraz czosnek, który przecisnąłeś wcześniej przez praskę. Duś przez kilka minut. Wsyp ryż, przemieszaj.

Papryki napełnij farszem, posmaruj oliwą i ułóż na blasze, która wyłożona jest papierem do pieczenia. Paprykę piecz w piekarniku nagrzanym do 180 stopni przez 15 minut.

