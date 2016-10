Te pyszne placki ziemniaczane można jeść bez końca!

reklama

Oto wspaniały przepis na placki ziemniaczane z kremowym serkiem ziołowym, czarnuszką i ostrą paryką.

Nareszcie na blogu pojawiły się placki ziemniaczane! Jesień to najlepszy czas na powrót do klasycznych przepisów, rodem z dzieciństwa. Podstawową wersję postanowiłam wzbogacić i w ten sposób powstała bardziej luksusowa i nowoczesna wersja tradycyjnych placków ziemniaczanych. W dzieciństwie najczęściej jadłam takie posypane cukrem, ale wraz z upływem lat preferencje smakowe nieco się zmieniły i to na plus, nawet dwa duże plusy! Placki są złociste, chrupiące, nie za grube. Dla wzbogacenia smaku placki podałam z kremowym serkiem z dodatkiem szczypiorku, który posypałam posiekaną natką, czarnuszką i ostrą papryką. Tak wyglądają placki XXI wieku! A jak smakują!

Składniki:

1 kg ziemniaków

1/2 średniej cebuli

1 jajko

3 - 4 łyżki mąki pszennej

olej do smażenia

1/3 łyżeczki soli

1 kubeczek serka kremowego ze szczypiorkiem

Do posypania:

czarnuszka

ostra papryka w proszku

posiekana natka z pietruszki

Przygotowanie:

Ziemniaki obieramy ze skóry, płuczemy pod bieżącą wodą.

Osuszamy i przekładamy najlepiej do malaksera razem z obraną cebulą.

Miksujemy, aż powstanie gładka masa.

Przekładamy do miski, wbijamy jajko i dodajemy mąkę oraz sól.

Mieszamy.

Na rozgrzanej patelni z olejem smażymy podobnej wielkości placki.

Osączamy na papierowym ręczniku.

Podajemy, zaraz po przygotowaniu, z serkiem kremowym, posypane czarnuszką, ostrą papryką i świeżą natką z pietruszki.

Do ziemniaków świetnie pasuje tymianek, majeranek i kminek.

Zamiast ostrej papryki w proszku, możesz użyć słodkiej.

za: mojasmacznakuchnia.com

14.10.2016, 9:00