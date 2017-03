Te owoce to parasol ochronny przed rakiem. Smacznego!!!

reklama

reklama

Dieta bogata w owoce i warzywa może pomóc w ochronie przed wieloma nowotworami. Ludzie, którzy jedzą, co najmniej cztery porcje owoców dziennie mają 50 procent niższe ryzyko zachorowania na raka niż ci, którzy zjadają nie więcej niż dwie takie porcje. Siedem poniższych owoców jest szczególnie skutecznych.

Po pierwsze Awokado:

Zawiera Luteinę (karotenoidy oraz witaminy E), magnez i mononienasycone (zdrowe) tłuszcze. Awokado pomaga w walce z rakiem jamy ustnej, piersi i prostaty oraz poprawia koloryt skóry. Jest również pomocna we wchłanianiu substancji odżywczych z innych produktów spożywczych.

Po drugie Mango:

Badanie wykazało, że kobiety, które jedzą więcej mango mają niższe ryzyko zachorowania na raka piersi. Naukowcy przeprowadzili badania polifenoli, koncentrując się na bioaktywnych substancjach zwanych taninami, które zapobiegają i hamują progresji raka. Tanina, która znajduje się w mango, jest to rodzaj polifenoli o gorzkim smaku. Stwierdzono, że polifenole mogą zakłócić cykl podziału komórki. Substancje te są też w pestkach winogron i herbatach.

Po trzecie owoce cytrusowe:

Owoce cytrusowe takie jak pomarańcze, grejpfruty, cytryny, kumkwat są bogate w witaminę C. Witamina C może zapobiegać powstawaniu nitrozoamin, które mogą wystąpić po spożyciu przetworzonego mięsa. Witamina C jest dobra dla pacjentów z rakiem żołądka, rakiem krtani, rakiem piersi i płuc.

Po czwarte Głóg:

Jest on powszechnie stosowany, jako przekąska do zwiększenia trawienia i obniżenia stężenia lipidów we krwi. Hamuje wzrost komórek nowotworowych i jest bogaty w witaminę C. Jest dobry dla przewodu pokarmowego i nowotworów, takich jak rak żołądka i rak piersi.

Po piąte Jujube:

Bogate w B-karoten, witaminę C i witaminy z grupy B, owoc ten zawiera grupę związków triterpenoidów, które są aktywnym składnikiem przeciwnowotworowe.

Po szóste Kiwi:

Kiwi jest bardzo bogate w witaminę C. Ma jej cztery do dwunastu razy więcej niż pomarańcza, trzy razy więcej niż jabłko i 60 razy więcej niż winogrona.

Po siódme Jabłka:

Naukowcy odkryli, że czerwone owoce, takie jak jabłka i warzywa chroniły przed rakiem piersi u szczurów. Witaminy w owocach i warzywach o czerwonej skórce mogą skutecznie hamować produkcję kancerogennych białek i tłumić odpowiedź nowotworów na żeńskie hormony, co zmniejsza ryzyko raka piersi.

fot. unsplash/pixabay, public domain

kol/za: zmianynaziemi.pl

6.03.2017, 14:30