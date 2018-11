Te dane mówią same za siebie! Polacy nie chcą już emigrować

Jak wynika z badań Work Service, przytłaczająca większość (90 proc.) Polaków nie jest zainteresowanych wyjazdem do pracy za granicę. Główne powody do pozostania w kraju to przywiązanie do rodziny i przyjaciół, a także atrakcyjna praca w miejscu zamieszkania. Na ograniczenie planów migracyjnych naszych rodaków wpływają również takie czynniki, jak rekordowo niska stopa bezrobocia, a także coraz lepsze warunki zatrudnienia w Polsce.