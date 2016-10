Te 5 sekund Nowoczesnej przejdzie do historii!

reklama

reklama

27 października Nowoczesna zorganizowała spotkanie z dziennikarzami pod hasłem „Bronimy edukacji. Stop ideologizacji”. Katarzyna Lubnauer i Monika Rosa mówiła na niej – oczywiście krytycznie – o reformie przygotowywanej przez Ministerstwo Edukacji Narodowej. Zachęcały rodziców i nauczycieli, aby razem z Nowoczesną sprzeciwiali się proponowanym przez obecny rząd zmianom w szkolnictwie. Było też o rzekomej ideologizacji.

– Bardzo mocno niepokoi nas ideologizacja, która ma miejsce w polskiej szkole. Obowiązkowe modlitwy przed obiadami czy śniadaniami, wysyłanie dzieci na film „Smoleńsk”, zmiany w programach nauczania, programy, które zacierają granice świeckiego państwa – mówiła Rosa.

Jednak nie to, co mówiły reprezentantki Nowoczesnej w trakcie konferencji, zwróciło uwagę internautów. Najciekawsza okazała się chwila szczerości, na która zdobyła się tuż przed wystąpieniem Katarzyna Lubnauer. Zanim obie panie stanęły przed mikrofonami, poseł Nowoczesnej powiedziała z uśmiechem do swojej koleżanki. – Uwielbiam mówić do pustej sali.

Na sto procent gdybyśmy zrobili ranking najlepszych scen z życia politycznego, te 5 sekund znajduje się w czołówce!

ZOBACZ WIDEO:

https://twitter.com/pikus_pol/status/792447291588243459

TZW/Fronda.pl

31.10.2016, 11:25