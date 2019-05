Tata Kamila Stocha: Dzięki św. Faustynie przestajemy się lękać, a zaczynamy ufać

- Także w stosunku do Boga, dzięki medium jakim była św. Faustyna, przechodzimy od filozofii strachu do filozofii zaufania. Wierzymy, że Bóg jest miłosierny i odpuści nam to, co w życiu nabroiliśmy. - mówi w wywiadzie dla Aleteia.pl Bronisław Stoch, tata skoczka narciarskiego Kamila Stocha