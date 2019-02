'Taśmy Kaczyńskiego' tym razem bez... Kaczyńskiego

man.of.Stagira 5.2.19 9:27

.

"Dawanie pieniędzy ludziom jest konieczne, żeby mieć przez kolejne cztery lata władzę. Myślę, że to będzie jeszcze osiem lat rządów"- wskazuje Wojciech Kujda.

tłumacząc na potoczny polski język

"Okradanie ludzi przez Tuska i PO 2007-2015 było konieczne, żeby mieć przez kolejne lata władzę. Założyli już wtedy, że kiedy n a r ó d upomni się o pieniądze z VAT i emerytury z OFE ( II Filar) nazwą ludzi chciwymi, oskarżą motłoch że jest ciemny, że daje się przekupić niczym rozkładająca nogi ...matka (?). Dlatego jak wrócą do władzy wyczyszczą Nam kieszenie do spodu byśmy popamiętali smoleński miesiąc"

I tyle