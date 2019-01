'Taśma Kaczyńskiego': Bomba czy kapiszon?

"Póki nie będą rozstrzygnięte [wybory]…, po pierwsze, nie dostaniemy wuzetki [warunków zabudowy], jak nie wygramy tych wyborów, po drugie, w tej chwili jest jeszcze do tego atak z jeszcze jednej strony"- wskazuje Kaczyński. Tomaszewski zwraca uwagę, że to nie partia buduje wieżowiec. Lider PiS odpowiada, że to bez znaczenia. "Ja jestem w fundacji, to zupełnie wystarczy, nie ma żadnych szans. To nie do obrony(...) Mi chodzi o medialny atak. To jest polityka"- podkreśla Kaczyński.