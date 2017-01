Targowica ma korzenie w służbach PRL

reklama

CZŁOWIEK WYCHODZI ZE SŁUŻBY, ALE SŁUŻBA Z CZŁOWIEKA – NIGDY

W firmamencie prokremlowskim w Polsce znany podróżnik ROMUALD KOPERSKI[1] odgrywa rolę postaci pozytywnej. „Przecież to tylko podróżnik” oponują ci, którzy łyknęli stary jak Carska Ochrona chwyt propagandowy, jakoby każdy przeciwnik reżimu moskiewskiego był ogarnięty „rusofobią” jako formą rasizmu. Ci sami mówili „przecież to tylko muzyka”, kiedy protestowaliśmy przeciwko zapraszaniu chóru Aleksandrowa do Polski[2]. Problem sowieckich śpiewaków wojskowych rozwiązał się sam[3], ale Koperski nadal jest i wymaga omówienia.

Koperski słynie z niezwykłych wypraw samochodowych po mroźnych bezkresach Syberii, brawurowych spływów kajakiem po ogromnych rzekach wschodniej Rosji i innych wyczynów w stylu Władimira Putina polującego na tygrysy z gołym torsem czy uczącym żuurawie latać. Szacunek, serio. Jest jednak inny wymiar tej postaci.

Chór Aleksandrowa to byli tylko muzycy, Koperski to tylko podróżnik, a „Nocne Wilki” to tylko motocykliści, którzy niestety znowu się do nas wybierają[4]. Koperski gorąco popierał przyjazd tych rosyjskich bandytów jednośladowych, którzy terroryzowali Krym tworząc grunt dla najazdu nocnych ludzików. Można o tym przeczytać[5] na stronie jego fundacji prywatnej[6] z siedzibą przy ul. Beniowskiego 36/2 w Gdańsku.

Właśnie w Gdańsku 7 sierpnia 2008 roku, podczas inwazji rosyjskiej na Gruzję, odbywał się protest pod konsulatem rosyjskim. Pojawił się rozjuszony Koperski z potępieniem „rusofobii” na ustach i podczas gdy rosyjskie bomby spadały na Cchinwali, rozbił jajko na Jacku Kurskim[7][8][9]. W tym samym czasie w Warszawie wiec poparcia dla rosyjskiej agresji na swojego małego południowego sąsiada organizowali[10] eurazjaci Mateusz P. i Kornel Sawiński, późniejsi założyciele „Zmiany” oraz działacze „Związku Słowiańskiego” Zdzisława Jankowskiego, który także skończył w Zmianie[11].

Koperski gorąco popiera „Zmianę”, czym partia zatrzymanego rok później za szpiegostwo na rzecz Rosji Mateusza P.[12] pochwaliła się już w kwietniu 2015 roku[13]. W ubiegłym roku Zmiana wymyśliła nową akcję „Braterstwo Polsko-Rosyjskie”, której realizację powierzono działaczom partii Maciejowi Porębie i Piotrowi Radtke[14]. Przygrywką był zlot w byłej bazie sowieckich wojsk okupacyjnych w Bornem Sulinowie, gdzie Radtke akurat się przeprowadził z rodzimego Helu. Oczywiście na tym spędzie nie zabrakło tam Koperskiego, o czym donosi rosyjski Sputnik piórem swojego funkcjonariusza medialnego Piotra Radtke[15]. Sam Koperski zapraszał na tą miłą imprezę[16].

Na Zmianie nie kończą się koneksje Koperskiego. Ma kontakty z absolutnie wszystkimi w gronie „rosyjskiej V kolumny w Polsce”. Jednym z nich jest Dawid Hudziec, rezydujący w Doniecku przedstawiciel Obozu Wielkiej Polski, który prowadzi polskojęzyczna wersję portalu prorosyjskich terrorystów. W dyskusji u Hudźca Koperski opublikował swoje zdjęcie[17], na którym stoi uzbrojony po zęby i wyposażony w sposób absolutnie wojskowy, a nie myśliwski.

Aha. Romuald Koperski oświadczył[18], że w latach 1979-1990 pracował w Zarządzie II Sztabu Generalnego Ludowego Wojska Polskiego, w latach 1986-1990 za granicą kraju dodając, że jego służba w organach bezpieczeństwa państwa miała charakter wywiadowczy związany tylko i wyłącznie ze sprawami wojskowymi, a nigdy nie był tajnym współpracownikiem Służby Bezpieczeństwa.

Tylko że, tow. Koperski, to jeszcze gorzej. Zarząd II Sztabu Generalnego WP to był wywiad wojskowy, czyli polskojęzyczna przybudówka sowieckiego GRU. Jak widać po aktywności politycznej Koperskiego, człowiek wychodzi ze służby, ale służba z człowieka – nigdy.

Marcin Ludwik Rey

Rosyjska V kolumna w Polsce / Facebook

PRZYPISY

17.01.2017, 11:00