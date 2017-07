Targalski OSTRO o Dudzie, mowa o bezpiece!!!

Dr Jerzy Targalski stwierdził, że bezpieka stworzyła portret psychologiczny prezydenta Andrzeja Dudy.

Jak stwierdził dr Targalski w wywiadzie dla Telewizji Republika, prezydent wbił nóż w plecy prezydenta. Dodał również, że „tworzono portret Andrzeja Dudy i stwierdzono, że po pierwsze ma ego, po drugie jest słaby, a po trzecie, grając na ego można uzyskać to, czego sobie życzymy. Wtedy przystąpiono do realizacji serialu pt. Ucho Prezesa”.

Według Targalskiego naród musi pokazać, że stoi za rządem i że żąda zmian kadrowych. Jak mówił, prezydent chciał pokazać niezależność od Jarosława Kaczyńskiego. „I pokazał. To, że na trupie Polski pokazał swoje "ja", to go nie interesowało. Bezpieka mało zainwestowała, a otrzymała świetny rezultat” – skomentował dr Jerzy Targalski.

krp/dorzeczy.pl, Fronda.pl