Targalski: Konferencja ws. Iranu to cios w stanowisko Niemiec

Dr jerzy Targalski podkreślał, że konferencja w sprawie Iranu jest uderzeniem w stanowisko Niemiec, które nie uznają sankcji Stanów Zjednoczonych w sprawie Iranu. - Na miejsce konferencji wybrano Polskę, jako sojusznika USA, powinniśmy w związku z tym postawić sobie pytanie, co w zamian dostaniemy od Stanów Zjednoczonych. Donald Trump chce, aby kraje Unii zgodziły się na sankcję, co jest tym bardziej istotne w sytuacji, gdy siły amerykańskie opuściły Syrię, co z kolei wykorzysta Iran. W Syrii może dojść do wojny wszystkich ze wszystkimi, sytuacja już uległa zaostrzeniu. Trump chce doprowadzić do tego, by inne kraje włączyły się w rozwiązanie kwestii syryjskiej, co moim zdaniem się nie uda. Ponadto sprawa konferencji jest wykorzystywana przez agenturę rosyjską, która od dawna głosi, że USA chce wysłać Polaków na wojnę do Iranu – zaznaczył gość audycji.