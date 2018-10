Tarczyński znów mocno o Wencie: Wiemy co robił w PRL

"W PRL-u niszczono ludzi donosami i nieprawdziwymi informacjami. A co wtedy robił Bogdan Wenta, to wszyscy wiemy" - mówi poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński, komentując przeszłość Bogdana Wenty.

W wywiadzie dla serwisu w polityce.pl Tarczyński odniósł się między innymi do ulotek, które pojawiły się na ulicach Kielc i które to szkalują obraz Wojciecha Lubawskiego, kandydata Zjednoczonej Prawicy.

"Żałuję, że Bogdan Wenta odmówił debaty ze swoim rywalem. To wyjątkowo smutne, że człowiek, który chce kierować Kielcami nie ma odwagi rozmawiać o swoim programie. A co do ulotek… W PRL-u niszczono ludzi donosami i nieprawdziwymi informacjami. A co robił Bogdan Wenta w PRL, to wszyscy wiemy" - mówił poseł PiS.