Tarczyński: Symbol KRS? Jan Bury. I wy mówicie o partyjnych sądach?

Poseł Prawa i Sprawiedliwości, Dominik Tarczyński był jednym z gości programu "Woronicza 17" w TVP Info. Polityk wdał się w ostrą dyskusję z parlamentarzystami opozycji, Piotrem Misiło z Nowoczesnej i Andrzejem Halickim z Platformy Obywatelskiej.

Przypomnijmy, że ten pierwszy poseł chciał delegalizować PiS, a pod swoim siedziskiem w Sejmie odkrył... kable od systemu do głosowania, zaś ten drugi pewnej niedzieli, w programie na żywo w Telewizji Publicznej dowiedział się, że jego sąsiad uważa go za "debila"...

Jednym z tematów, na które dyskutowali zaproszeni politycy były m.in. kandydatury do Krajowej Rady Sądownictwa.

"Rząd PiS stworzył system oligarchiczny w sądownictwie. Nawet już nie związany z samorządem sędziowskim czy prawniczym, tylko z tym, przed czym przestrzegaliście - władzą jednego ośrodka, czyli Ministerstwa Sprawiedliwości i Zbigniewa Ziobry osobiście"-straszył Halicki. Swoje trzy grosze wtrącił również Piotr Misiło. Poseł Nowoczesnej przekonywał, że prawo o KRS w ogóle nie powinno obowiązywać, ponieważ łamie konstytucję przynajmniej w kilku punktach. Poseł Piotr Misiło próbował również bronić sędziego, który połasił się na 50 złotych, a następnie niezwykle emocjonalnie się z tego tłumaczył. Wydawać by się mogło, że sędzia minął się z powołaniem, niemniej ciekawe jest również to, jak tłumaczył go polityk Nowoczesnej.

„Może być w życiu różnie” i że „sąd też czasami bywa roztargniony. To, że sąd wydał taką decyzję, to nie znaczy, że należy niezgodnie z prawem powoływać sędziów KRS"-stwierdził poseł Nowoczesnej.

Wówczas nie wytrzymał przedstawiciel partii rządzącej, Dominik Tarczyński, który przypomniał, kto taki zasiadał niegdyś- przez kilkanaście lat- w Krajowej Radzie Sądownictwa.

"Chciałbym powiedzieć jednym zdaniem co jest symbolem KRS-u. Czternaście lat Jana Burego w KRS-ie jako waszego przedstawiciela. I teraz ciekawy jestem, gdzie są sztabki złota."-odpowiedział Tarczyński.

"Teraz chce pan mówić o partyjnych sądach? To jest symbol i na tym zakończę"-dodał, gasząc obu polityków za jednym posiedzeniem...

yenn/TVP Info, Fronda.pl