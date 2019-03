Tarczyński: Lewactwo najchętniej zamknęłoby katolików w gettach! Polska poradzi sobie z tym!!!

Urszula 27.3.19 20:56

"... nie brak i w Polsce ludzi zarażonych nienawiścią do wiary,"



To nie wiarę ludzie nienawidzą. Znienawidzony jest ten pazerny, zepsuty kler, żyjący po bizantyjsku za nasze pieniądze. To ich bezczelność i wtrącanie się do każdej dziedziny życia jest znienawidzone, ich nienasycone wciąż nowe żądania złoszczą ludzi.

Każdy ma prawo wierzyc w co mu sie podoba, ale nie ma prawa narzucać swojej wiary innym. A to robi kler katolicki. Wszędzie ich pełno. A najgorsze jest to, że rząd klęka przed czarnymi i robi tak aby biskupi byli zadowoleni. I nie jest ważne jak to ludzie odbierają bo wielu katolików źle odbiera postępowanie katolickiego kleru.