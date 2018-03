Tarczyński: Chcę podziękować lewactwu i lewackim mediom

„Chcę podziękować całej grupie lewactwa i lewackim mediom, które podważały bohaterstwo mojego dziadka” - mówi w filmie opublikowanym na twitterze poseł Prawa i Sprawiedliwości Dominik Tarczyński.

Dalej poseł PiS wyjaśnia, że zmusiło go to do zbadania całej sprawy ponownie, w Instytucie Pamięci Narodowej.

Dziadek posła był komendantem Narodowych Sił Zbrojnych. Tarczyńskiemu zarzucano, że ten kłamie w sprawie przeszłości swojego przodka. Teraz na twittere poseł zamieszcza krótką wypowiedź i dokumenty, które zadają kłam powyższym zarzutom. Oto one: