Taksówkarze chcą przywilejów, a co na to społeczeństwo?

Andrzej Malik 9.4.19 10:22

Po jednej stronie macie kolesi którzy tu płacą podatki, koncesje, pracują w firmach które też płaca tu podatki. Po drugiej- korpo które płaci dwa dolary podatku w Kaliforni. Sorry, to nie sa pracownicy korpo, tylko fundacji która dba o bezpieczeństwo ruchu drogowego. Czyli żyje z luk w prawie. I wy mówicie, ze taksówkarze chcą przywilejów? Wiecie co to są przywileje? To właśnie Uber żyje z przywilejów. "Taksówkarze chcą ograniczyć wolność konsumentów i mobilność po prostu po to, by zagwarantować sobie zyski"- co za korwinistyczny bełkot. Ale jak sklepy są w niedzielę zamknięte, to już jest OK, prawda?