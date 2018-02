Takiego kłamstwa jeszcze nie było. Nowa akcja Żydów z USA

Fundacja Rordziny Rudermanów (Ruderman Family Foundation) opublikowała w sieci film tak skandaliczny, że trudno to w zasadzie skomentować. W odpowiedzi na nowelizację ustawy o IPN na stronie tejże fundacji, neverdeny.org, pojawiło się nagranie z amerykańskimi Żydami, domagającymi się odstąpienia przez Polskę od tej nowelizacji.

To jeszcze nie byłoby niczym szczególnym. Jednak przekaz filmu jest szokująco kłamliwy. ,,Polski Holocaust'' - mówią wszyscy występujący w nim aktorzy. Słyszymy następnie, że w czasie II wojny światowej ,,w Polsce zamordowano 3,5 mln Żydów, w tym setki tysięcy dzieci'', i dziś Żydzi ,,nie dadzą się uciszyć''. W nagraniu nie tylko nie padają słowa o Niemcach - nie ma nawet nazwy ,,naziści''. Ktokolwiek bez historycznego przygotowania obejrzy nagranie, ten nabierze przeświadczenia, że to Polacy zamordowali w trakcie wojny miliony Żydów, a dziś próbują wsadzać do więzienia wszystkich, którzy temu przeczą. Co więcej autorzy nagrania wzywają Stany Zjednoczone do... zerwania wszelkich stosunków dyplomatycznych z Polską.



Fundacja Rodziny Rudermanów została założona w 2002 roku w Bostonie. Oprócz USA działa także w Izraelu, zasadniczo zajmując się pomocą osobom niepełnosprawnym oraz umacnianiu współpracy Izraela i amerykańskiej diaspory żydowskiej.

Jej najnowsza akcja jest bez cienia wątpliwości najbardziej zakłamanym atakiem na Polskę, jaki środowiska żydowskie przypuściły od chwili uchwalenia przez Sejm nowelizacji ustawy o IPN. Mamy nadzieję, że polskie władze nie pozostawią tego bezkarnym i wyciągną od fundacji wszystkie konsekwencje.

mod/neverdeny.org