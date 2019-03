Takie gołąbki same wlatują do żołądka...

Z kapusty wycinamy głąb, a nastepnie wkładamy do gotującej osolonej wody na ok 4 minuty i zdejmujemy wierzchnie liście, powtarzamy czynnośc kilkakrotnie. Następnie wycinamy nerw liścia lub zbijamy tłuczkiem ( aby nie powstały dziury ) Przygotowujemy farsz: gotujemy ryż ( najlepiej paraboliczny ponieważ się nie klei i nie rozgotowuje ) mielimy mięso, dodajemy pokrojoną i zeszkloną cebule, jaja, przyprawy dokładnie mieszamy. Zawijamy farsz w kapustę i podsmażamy.

Robimy sos pomidorowy do zalanie gołąbków: do wody w której gotowaliśmy kapustę dodajemy koncentrat, sól, pieprz. Na dno brytfanki wkładamy pozostałą kapustę, układamy ciasno gołabki i zalewamy sosem następnie dusimy pod przykryciem ok 2 godzin. Smacznego!