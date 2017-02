Taki jest islam! 'Bijcie żony, gdy nie chcą współżyć'

reklama

fot. David Dennis, lic. CC BY-SA 2.0 via flickr

Egipski duchowny – Sa’d Arafat, prezentuje kilka sposobów na to, jak skutecznie i zgodnie z regułami islamu bić żonę. Jak twierdzi, istnieje swoista "etykieta" bicia żony. No proszę, a wydawałoby się, że to taka barbarzyńska religia!

W jednym z telewizyjnych wywiadów duchowny analizował temat bicia żony. Mówił tam między innymi o tym, że według reguł islamu mąż nie może kobiecie wybijać zębów, czy łamać kości.

Jak dodawał, poprzez bicie kobietom okazywany jest szacunek:

"Nakładając na nie kary cielesne, Allah okazuje im szacunek" - stwierdził, uzupełniając, że kary cielesne nakładane są na kobiety po to, aby nauczyć je dyscypliny.

Jak wyjaśniał egipski duchowny, głównym powodem bicia żony jest jej niechęć do współżycia:

"Jeśli jemu się chce, a ona nie chce, to gdzie indziej ma on pójść?" - pytał retorycznie.

Te i inne mądrości można usłyszeć w pełnym wywiadzie zamieszczonym poniżej.

emde/Youtube

25.02.2017, 16:00