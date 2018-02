Tak w Wielkiej Brytanii knebluje się za słowa prawdy!

Lewacka propaganda zrobiła swoje. Firmy i instytucje zaczęły wycofywać swoje reklamy z „Daily Mail”, na który spadła fala krytyki z powodu powyższego tekstu. Co było w nim tak kontrowersyjnego?

Autor miał czelność wyrazić swoje zdanie o Tomie Daleyu, brytyjskim sportowcu homoseksualiście, który wraz z partneremm „spodziewa się dziecka” - ma je urodzić surogatka, czym Daley pochwalił się na swoim instagramie, zamieszczając zdjęcie z USG.

Brytyjczycy oczywiście gratulowali sportowcowi, znienawidzili zaś autora tekstu w „Daily Mail”. Wszystko dlatego, że napisał kilka słów prawdy – otóż dwaj mężczyźni NIE TWORZĄ rodziny! I nie zmieni tego żadna lewacka propaganda.

Co najciekawsze – samego autora trudno nazwać dziennikarzem prawicowym. W swoim tekście pisze:

„Wspierałem związki partnerskie na długo przed tym, zanim było to modne i wolałbym, aby dzieci były wychowywane przez kochające się pary homoseksualne niż skazane na "gnicie" w instytucjach państwowych”.

Dalej jednak dodał to, co wwywołało falę oburzenia:

„To powiedziawszy oraz pomimo faktu, że niezliczona liczba samotnych rodziców wykonuje fantastyczną pracę, nadal trwam w przekonaniu, że dzieci czerpią najwięcej korzyści, gdy wychowywane są przez kobietę i mężczyznę”.

Posypała się fala krytyki, reklamodawcy zaczęli się wycofywać w ramach protestu. Dlaczego? Ano dlatego, że tekst to… mowa nienawiści. Tak przynajmniej twierdzi GLAAD, dla którego wycofanie reklam dowodzi, że na ową „mowę nienawiści” zgody w Wielkiej Brytanii nie ma.

Tymczasem nie ma na pewno w Wielkiej Brytanii jednego - wolności słowa. Jedyną akceptowalną odpowiedzią jest brak krytyki dla wszelkich lewackich pomysłów, wedle których na przykład dwóch mężczyzn stanowi rodzinę.

Do you agree that hate is not normal? Join us and demand that advertisers put money where their mouth is and pull advertisements from @DailyMailUK to send a message that hate won't be tolerated. pic.twitter.com/Iiu9hXPfD9

— GLAAD (@glaad) 16 lutego 2018