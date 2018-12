Tak upadnie Rosja! Nawet prokremlowskie media ostrzegają przed zapaścią finansową

Większość rosyjskich rodzin w 2019 r. będzie mieć problemy z pieniędzmi na jedzenie. A to z kolei ma podrożeć, podobnie jak benzyna- pisze rosyjska prasa. Według mediów, władze Federacji Rosyjskiej nie mają żadnej wizji dalszego rozwoju kraju.

Jak pisze dziennik "Moskowskij Komsomolec", według oficjalnych statystyk Rosjanie wydają ok. 31 proc. swoich dochodów na jedzenie. Jeżeli porównamy to z Luksemburgiem, dowiemy się, że mieszkańcy przeznaczają zaledwie 8 proc. dochodów na produkty spożywcze. Niezależni eksperci przekonują w rozmowie z gazetą, że w rzeczywistości Rosjanie muszą odkładać na jedzenie... ok. 51 proc. zarobków. Przy wzroście VAT o 2 proc. i 2-stopniowej podwyżce opłat komunalnych, pojawiają się prognozy, że większość Rosjan będzie mieć problemy z zapewnieniem sobie wyżywienia.