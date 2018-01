Tak upada Nowoczesna! Kolejny poseł odchodzi z partii

Katarzyna Lubnauer nie ma powodów do radości. Po tym jak troje posłów (Joanna Scheuring-Wielgus, Joanna Schmidt i Krzysztof Mieszkowski) zdecydowało się zawiesić na miesiąc swoje członkostwo w klubie, kolejny poseł postanowił pożegnać się z tym ugrupowaniem.

Chodzi o posła Adama Cyrańskiego. Nie wziął on udziału we wczorajszym głosowaniu nad projektem, którego założeniem była liberalizacja przepisów aborcyjnych. Klub ukarał go naganą i nałożył karę finansową w wysokości 1000 złotych.

Jak nieoficjalnie dowiedziała się ze źródeł w Nowoczesnej Polska Agencja Prasowa – Cyrański powiedział dziś, że opuszcza ugrupowanie.

Wygląda na to, że po rekonstrukcji rządu PiS i wczorajszych głosowaniach w Sejmie opozycja jest w tarapatach.

dam/PAP,Fronda.pl